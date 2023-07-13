Девять благотворительных фондов попросили не вводить запрет на иностранные ИВЛ

Девять крупных благотворительных фондов выступили против введения запрета на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) иностранного производства. Ввести такое ограничение для государственных и муниципальных нужд ранее предложил Минпромторг в проекте постановления. НКО отмечают отсутствие налаженного серийного производства в России и обращают внимание на отказ производителей предоставить ИВЛ на тестирование.

Подписи под письмом в Минпромторг поставили представители таких организаций, как «Живи сейчас», «Вера», «Кораблик» и «Адвита». В министерстве «Ведомостям» подтвердили получение письма.

Кроме всего прочего, благотворительные организации считают, что запрет лишит граждан с паллиативным статусом и инвалидностью поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства. Также нельзя будет обслуживать уже купленное оборудование. «Фактически предлагаемый запрет лишит граждан РФ, уже получающих помощь на дому, возможности продолжать получать необходимые для поддержания жизни медицинские изделия, обречет их на смерть или вынужденную госпитализацию, а значит, на разлуку с близкими»,— говорится в письме.

Минпромторг сообщил, что проект постановления прошел необходимые общественные обсуждения и получил десять комментариев. Финальная версия документа будет «сформулирована с учетом полученной от граждан и организаций обратной связи». Ведомство намерено провести встречу производителей оборудования и представителей врачебного сообщества и фондов. В Минпромторге обратили внимание, что ограничение на закупку ИВЛ может быть распространено только на те виды аппаратов, которые производятся в РФ, и только на государственные закупки. Запрет не касается частных клиник и частных закупок, включая приобретение аппаратов благотворительными фондами.

Основными производителями ИВЛ в России являются АО КРЭТ «Ростеха» и ООО «Тритон-электроникс». Суммарные мощности всех разработчиков составляют 36 тыс. аппаратов в год. Минпромторг оценивает среднегодовую потребность в оборудовании для государственных и муниципальных нужд в 1,7 тыс.

Подробнее о предложении Минпромторга — в материале «Ъ» «Вдыхай отечественное».

Леонид Уварчев