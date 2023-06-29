Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мурашко подтвердил обсуждение запрета на госзакупку иностранных аппаратов ИВЛ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что инициатива о запрете на государственную закупку иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится на стадии обсуждения. Ранее с таким предложением выступил Минпромторг и подготовил соответствующий проект постановления, внимание на него обратил «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В России есть производство. Сейчас инициатива обсуждается»,— сказал господин Мурашко (цитата по ТАСС).

В пояснительной записке к подготовленному Минпромторгом проекту постановления отмечалось, что в России основными производителями ИВЛ являются АО КРЭТ госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс». Вместе они могут производить до 36 тыс. аппаратов ИВЛ в год. Среднюю потребность государственных и муниципальных учреждений министерство оценило в 2,7 тыс. аппаратов.

В Минпромторге указывали, что запрет на иностранные ИВЛ нужен для поддержки российских предприятий. В ведомстве считают, что местные производители способны покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме. Однако гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов рассказал «Ъ», что в ряде случаев, например, когда речь идет о терапии недоношенных детей и взрослых пациентов с осложнениями, «возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно».

Подробнее — в материале «Ъ» «Вдыхай отечественное».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...