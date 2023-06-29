Мурашко подтвердил обсуждение запрета на госзакупку иностранных аппаратов ИВЛ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что инициатива о запрете на государственную закупку иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится на стадии обсуждения. Ранее с таким предложением выступил Минпромторг и подготовил соответствующий проект постановления, внимание на него обратил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В России есть производство. Сейчас инициатива обсуждается»,— сказал господин Мурашко (цитата по ТАСС).

В пояснительной записке к подготовленному Минпромторгом проекту постановления отмечалось, что в России основными производителями ИВЛ являются АО КРЭТ госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс». Вместе они могут производить до 36 тыс. аппаратов ИВЛ в год. Среднюю потребность государственных и муниципальных учреждений министерство оценило в 2,7 тыс. аппаратов.

В Минпромторге указывали, что запрет на иностранные ИВЛ нужен для поддержки российских предприятий. В ведомстве считают, что местные производители способны покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме. Однако гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов рассказал «Ъ», что в ряде случаев, например, когда речь идет о терапии недоношенных детей и взрослых пациентов с осложнениями, «возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно».

Подробнее — в материале «Ъ» «Вдыхай отечественное».

Милена Костерева