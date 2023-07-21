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Житель Адыгеи приговорен к штрафу за распространение фейков о Вооруженных силах РФ

Верховный Суд Республики Адыгея оставил без изменений приговор, вынесенный Красногвардейским районным судом в отношении местного жителя Игоря Короткова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа на сумму 800 тыс. руб.

По данным УФСБ России по Республике Адыгея, в марте 2022 года 39-летний житель Красногвардейского района Игорь Коротков, используя мобильный телефон с выходом в интернет, разместил в мессенджере WhatsApp видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Злоумышленнику было известно о том, что размещенные им в публичном пространстве сведения являются вымыслом, однако он представил их под видом достоверного сообщения.

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