США пообещали корректировать поддержку контрнаступления Украины в соответствии с ее запросами

Власти США будут корректировать поддержку контрнаступления Украины в соответствии с запросами Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. О планах поставок каких-то конкретных вооружений он не сказал.

«Мы предоставили им (украинским властям.— "Ъ") все, что им было нужно, до начала контрнаступления… Но по мере развития контрнаступления мы также готовы продолжать видоизменять оказываемую им поддержку»,— рассказал представитель Белого дома на брифинге (цитата по ТАСС).

По его словам, страны Запада внимательно отнеслись ко всем запросам Киева не только на вооружения, но и на подготовку личного состава в преддверии контрнаступления. «США и Запад предоставили все. Можете ожидать, что это будет продолжаться»,— пообещал господин Кирби.

Накануне он подтвердил, что Украина начала применение переданных Штатами кассетных боеприпасов. По его словам, США получают сообщения об их эффективности. Источники The Washington Post сообщали, что боеприпасы применяли на юго-восточном участке в попытке прорвать укрепленные позиции российской армии, которые замедляют контрнаступление ВСУ.

Подробности — в материале «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Лаура Кеффер