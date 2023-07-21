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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Байден учредит рабочую группу для недопущения кризиса вокруг потолка госдолга

Президент США Джо Байден создаст рабочую группу, которая займется поиском способов, как не допустить повторения кризиса вокруг потолка госдолга, сообщает Bloomberg. В группу войдут, в частности, глава Минфина Джанет Йеллен и министр юстиции Меррик Гарленд.

Возглавлять и координировать группу будут юристконсультант Белого дома Стюарт Делери и глава Национального экономического совета (NEC) Лаэл Брейнард. В нее также войдут председатель Совета экономических консультантов Джаред Бернстин, глава административно-бюджетного управления Шаланда Янг. Как отмечает агентство, членов Республиканской партии в составе группы не будет.

Сколько продлится ее работа и когда состоится первое заседание, неизвестно. Предполагается, что группа рассмотрит, какие действия может предпринять Конгресс «в соответствии с Конституцией» для предотвращения нового кризиса с потолком долга. «Теперь, когда прошлый кризис позади, необходимо изучить все юридические и политические варианты, чтобы не позволить Конгрессу снова взять в заложники доверие и кредитоспособность США»,— сказано в документе о создании группы.

В качестве одного из своих первых шагов члены группы планируют встретиться с экспертами в области права и экономики. В их числе — профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайба, главный экономист Morgan Stanley & Co. LLC Сет Карпентер, бывший директор NEC Брайан Диз. Позднее группа также встретится с другими экспертами и членами Конгресса.

В июне Джо Байден отменил потолок госдолга, из-за которого всю весну демократы во главе с Белым домом спорили с республиканцами в парламенте. За это время, опасаясь дефолта и глобальной рецессии, инвесторы вывели из американских фондов $37 млрд, а союзники США подписали ряд соглашений о товарообороте в обход доллара. В рамках соглашения с республиканцами граница потолка госдолга была снята до 2 января 2025 года, после чего потолок могут увеличить. В том же месяце госдолг США превысил $32 трлн.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Возвращение в Америку».

Лаура Кеффер

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