Глава ЦРУ не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не фиксирует признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

По его словам, «бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно», и США пристально следят за развитием ситуации. «На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия»,— заверил господин Бернс (цитата по ТАСС).

Financial Times (FT) сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин в марте во время личной встречи предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия в ходе военных действий на Украине. Как утверждало FT со ссылкой на близкие к Кремлю источники, господин Путин решил, что использование тактического ядерного оружия не даст России преимущества на поле боя. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал информацию о просьбе Пекина вымыслом.

Лаура Кеффер