НОВАТЭК рассматривает дополнительные контракты на поставки СПГ Японии

Япония может ежегодно получать более 2 млн тонн СПГ с завода «Арктик СПГ-2», заявил глава НОВАТЭК Леонид Михельсон. По его словам, помимо этого объема, который приходится на японских акционеров проекта, НОВАТЭК намерен поставлять в Японию СПГ и из своей доли.

«В отличие от "Ямал СПГ", в проекте "Арктик СПГ-2" реализуют СПГ партнеры... 10% имеет японская сторона, это 2 млн тонн. Они будут на японском рынке точно. Но уже есть контракты и рассматриваются контракты дополнительно из доли НОВАТЭКа на Японию»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

«Арктик СПГ-2» — второй СПГ-проект НОВАТЭКа. 10% долю в проекте сохраняет консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC.

В мае генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония с марта 2022 года заморозила новые инвестиции в «Арктик СПГ-2» из-за санкций. Однако, как утверждал дипломат, «если все пойдет по плану», к 2026 году Япония увеличит закупки российского сжиженного природного газа на 2 млн т в год, на 9%.

Как выяснил «Ъ», стоимость проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» выросла примерно до $25 млрд с первоначально заявленных $21,3 млрд. Рост затрат вызван переходом на использование электроприводов на второй и третьей линиях проекта и увеличением потребностей в электроэнергии. Увеличение стоимости будет покрыто за счет инвестиций акционеров.

Подробности — в материале «Ъ» «"Арктик СПГ-2" дорожает».

Лаура Кеффер