В ООН осудили российские удары по портовым объектам в Одессе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает нанесение вооруженными силами России ударов по портовым объектам в Одессе после атаки на Крымский мост. Об этом на брифинге заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах. Разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права»,— сообщил господин Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, эти удары противоречат обязательствам РФ в рамках Меморандума о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что «Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной».

Ранее ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики и административного здания в Одессе. Глава Николаевской области сообщал, что в результате обстрела ранения получили девять человек, в том числе дети, есть погибшие. Минобороны России утверждает, что ударов по гражданским объектам не наносит.

Минобороны РФ назвало удары по Одессе и Николаевской области «ударами возмездия» в ответ на атаку на Крымский мост 17 июля. По словам украинского президента Владимира Зеленского, в результате недавней атаки на портовую инфраструктуру в Одессе было уничтожено зерно, предназначавшееся для Китая.

Александр Кислов