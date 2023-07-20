На «Кинопоиск» составлен новый протокол за распространение информации об ЛГБТ

В отношении стримингового видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») возбуждено административное дело о распространении информации об ЛГБТ (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Ранее сервис был оштрафован на 1 млн руб. по этой же статье.

Новый протокол в отношении «Кинопоиска» поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения дела пока не назначена. Подробности дела не раскрываются.

Предыдущий штраф по этой статье был назначен «Кинопоиску» из-за того, что вместо маркировки «18+» на транслируемых видеосервисом фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и других лентах была размещена маркировка «16+».

По данным на начало июня, Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. 18 июля суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений. Также ранее были назначены штрафы в отношении «Триколор кино и ТВ» (на сумму 1 млн руб.), Peers.TV (1 млн руб.) и должностного лица «Триколора» (200 тыс. руб.). Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 млн руб.

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Кинотеатры собрали штрафы».

Александр Кислов