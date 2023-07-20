По трассе «Таврида» в Крыму возобновили движение

По трассе «Таврида» в Кировском районе Крыма возобновили движение, которое было приостановлено после пожара на военном полигоне и последующего детонирования боеприпасов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Утром 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар. На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Аксенов сообщил, что после ЧП сдетонировала часть боеприпасов. Из четырех поселений в радиусе 5 км от полигона были эвакуированы 2,2 тыс. жителей.

В связи с пожаром перекрыли трассу «Таврида» на 118 км — 130 км. Был организован объезд через поселения Старый Крым и Первомайское.

Татьяна Ручкина

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