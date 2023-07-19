Жителей четырех сел Крыма эвакуируют на сутки из района пожара на военном полигоне

В Крыму жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное в Кировском районе на сутки эвакуируют из зоны пожара на военном полигоне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Спасателям предстоит вывезти из опасного района 2,2 тыс. человек. Их разместят в школах сел Первомайское и Кировское, где организованы ПВР.

«МЧС РК просит граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112»,— говорится в сообщении.

О пожаре на военном полигоне в Крыму стало известно утром 19 июля. Временно перекрыт участок трассы «Таврида» в районе происшествия. В соцсетях сообщают о взрывах боеприпасов на складе полигона. Официально данные сведения не подтверждены.

Анастасия Донскова

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