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Коммерсантъ FM
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Над Крымом сбили еще один беспилотник

В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник, сообщил губернатор Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших и разрушений нет. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— написал губернатор.

По сообщениям очевидцев, громкие хлопки были слышны в районе Гвардейского в Симферопольском районе. Помимо этого жители Сакского района полуострова сообщают в соцсетях о работе ПВО.

Сегодня утром, 20 июля, в результате падения украинского БПЛА погибла девочка-подросток и были повреждены четыре административных здания.

Накануне в Крыму сгорел склад с боеприпасами, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пожару не нашли причин».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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