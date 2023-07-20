Над Крымом сбили еще один беспилотник

В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник, сообщил губернатор Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших и разрушений нет. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— написал губернатор.

По сообщениям очевидцев, громкие хлопки были слышны в районе Гвардейского в Симферопольском районе. Помимо этого жители Сакского района полуострова сообщают в соцсетях о работе ПВО.

Сегодня утром, 20 июля, в результате падения украинского БПЛА погибла девочка-подросток и были повреждены четыре административных здания.

Накануне в Крыму сгорел склад с боеприпасами, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пожару не нашли причин».

Александр Дремлюгин, Симферополь