Газета SCMP узнала подробности встречи Генри Киссинджера и Си Цзиньпина

Гонконгской газете South China Morning Post стали известны подробности встречи экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и председателя КНР Си Цзиньпина в государственном гостевом доме Дяоюйтай 20 июля. По словам источника издания, господин Киссинджер встретился с Си Цзиньпином для того, чтобы «лучше понять мышление властей Китая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генри Киссинджер (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Reuters Генри Киссинджер (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Издание сообщает, что Генри Киссинджер поделится впечатлениями от разговора с Си Цзиньпинем с американскими властями. По данным SCMP, во время встречи господин Си сказал Генри Киссинджеру, что он и другие бывшие лидеры США сделали «правильный выбор» в пользу нормализации американо-китайских отношений, что «пошло на пользу двум странам и изменило мир».

По оценке SCMP, визит Генри Киссинджера может быть обходным каналом для возобновления диалогов по линии обороны между США и Китаем. Издание связывает это с тем, что поездка Генри Киссинджера совпала с визитом в Пекин Джона Керри, представителя президента США по вопросам климата. Джон Керри во время визита не встретился с председателем КНР, как и министр финансов США Джанет Йеллен, которая приезжала в Пекин на прошлой неделе. При этом источник SCMP утверждает, что визит экс-госсекретаря США планировался до того, как стало известно о визитах Джона Керри и Джанет Йеллен.

Сообщается, что господин Киссинджер надеется провести как можно больше «душевных бесед» с представителями китайского руководства за время своего визита, поскольку во время официальных визитов такие разговоры осложнены.

Генри Киссинджер прибыл в Пекин 18 июля. В день прибытия он встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу и обсудил с ним развитие отношений между двумя странами и их Вооруженными силами. 19 июля Генри Киссинджер провел встречу с руководителем канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Китайский дипломат тогда сказал, что действующему руководству США нужны «дипломатическая мудрость в стиле Киссинджера и политическое мужество в стиле Никсона».

Господин Киссинджер занимал должности госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. В 70-х годах он играл ключевую роль в нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином. С 1971 года 100-летний американский дипломат побывал в Китае больше 100 раз. В Белом доме отмечали, что текущий визит Генри Киссинджера не является официальным, политик не действует от лица правительства США.

Полина Мотызлевская