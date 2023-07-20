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Коммерсантъ FM
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Газета SCMP узнала подробности встречи Генри Киссинджера и Си Цзиньпина

Гонконгской газете South China Morning Post стали известны подробности встречи экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и председателя КНР Си Цзиньпина в государственном гостевом доме Дяоюйтай 20 июля. По словам источника издания, господин Киссинджер встретился с Си Цзиньпином для того, чтобы «лучше понять мышление властей Китая».

Генри Киссинджер (слева) и Си Цзиньпин

Генри Киссинджер (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Генри Киссинджер (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Издание сообщает, что Генри Киссинджер поделится впечатлениями от разговора с Си Цзиньпинем с американскими властями. По данным SCMP, во время встречи господин Си сказал Генри Киссинджеру, что он и другие бывшие лидеры США сделали «правильный выбор» в пользу нормализации американо-китайских отношений, что «пошло на пользу двум странам и изменило мир».

По оценке SCMP, визит Генри Киссинджера может быть обходным каналом для возобновления диалогов по линии обороны между США и Китаем. Издание связывает это с тем, что поездка Генри Киссинджера совпала с визитом в Пекин Джона Керри, представителя президента США по вопросам климата. Джон Керри во время визита не встретился с председателем КНР, как и министр финансов США Джанет Йеллен, которая приезжала в Пекин на прошлой неделе. При этом источник SCMP утверждает, что визит экс-госсекретаря США планировался до того, как стало известно о визитах Джона Керри и Джанет Йеллен.

Сообщается, что господин Киссинджер надеется провести как можно больше «душевных бесед» с представителями китайского руководства за время своего визита, поскольку во время официальных визитов такие разговоры осложнены.

Генри Киссинджер прибыл в Пекин 18 июля. В день прибытия он встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу и обсудил с ним развитие отношений между двумя странами и их Вооруженными силами. 19 июля Генри Киссинджер провел встречу с руководителем канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Китайский дипломат тогда сказал, что действующему руководству США нужны «дипломатическая мудрость в стиле Киссинджера и политическое мужество в стиле Никсона».

Господин Киссинджер занимал должности госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. В 70-х годах он играл ключевую роль в нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином. С 1971 года 100-летний американский дипломат побывал в Китае больше 100 раз. В Белом доме отмечали, что текущий визит Генри Киссинджера не является официальным, политик не действует от лица правительства США.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

«Трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков»

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В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, если не брать в расчет участие Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. В ходе встречи генсек Леонид Брежнев и президент Ричард Никсон подписали соглашение между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США», над проектом которых работал Киссинджер.&lt;br>На фото (слева направо): посол СССР в США Анатолий Добрынин, глава МИД СССР Андрей Громыко, президент Ричард Никсон, госсекретарь США Уильям П. Роджерс и советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер

В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, если не брать в расчет участие Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. В ходе встречи генсек Леонид Брежнев и президент Ричард Никсон подписали соглашение между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США», над проектом которых работал Киссинджер.
На фото (слева направо): посол СССР в США Анатолий Добрынин, глава МИД СССР Андрей Громыко, президент Ричард Никсон, госсекретарь США Уильям П. Роджерс и советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер

Фото: AP

Президент США Ричард Никсон (слева) и советский лидер Леонид Брежнев 3 июля 1974 года подписывают в Москве Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. За главой США стоит госсекретарь Генри Киссинджер (шестой слева)

Президент США Ричард Никсон (слева) и советский лидер Леонид Брежнев 3 июля 1974 года подписывают в Москве Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. За главой США стоит госсекретарь Генри Киссинджер (шестой слева)

Фото: AP

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (второй справа) и государственный секретарь США Генри Киссинджер (второй слева) на охоте

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (второй справа) и государственный секретарь США Генри Киссинджер (второй слева) на охоте

Фото: Мусаэльян Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Я всегда действовал один. Американцам нравится одинокий ковбой, который въезжает в город или деревню — и при нем только его конь и больше ничего. Этот замечательный романтический образ мне очень подходит, потому что одиночество всегда было частью моего стиля, моего метода, если хотите».&lt;br>На фото: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (в центре), советский физик-теоретик и правозащитник Андрей Сахаров (справа) и бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик на встрече в Москве 5 февраля 1987 года

«Я всегда действовал один. Американцам нравится одинокий ковбой, который въезжает в город или деревню — и при нем только его конь и больше ничего. Этот замечательный романтический образ мне очень подходит, потому что одиночество всегда было частью моего стиля, моего метода, если хотите».
На фото: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (в центре), советский физик-теоретик и правозащитник Андрей Сахаров (справа) и бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик на встрече в Москве 5 февраля 1987 года

Фото: Boris Yurchenko / AP

«Горбачев знал, в чем заключались его проблемы, но он действовал и слишком быстро, и слишком медленно: слишком быстро для терпимости его системы и слишком медленно, чтобы остановить ускоряющийся коллапс».&lt;br>На фото: бывший министр иностранных дел Западной Германии Ганс-Дитрих Геншер (справа) выступает в роли туристического гида в своем родном немецком городе Галле 5 декабря 1993 года для своих почетных гостей Михаила Горбачева (слева) и Генри Киссинджера

«Горбачев знал, в чем заключались его проблемы, но он действовал и слишком быстро, и слишком медленно: слишком быстро для терпимости его системы и слишком медленно, чтобы остановить ускоряющийся коллапс».
На фото: бывший министр иностранных дел Западной Германии Ганс-Дитрих Геншер (справа) выступает в роли туристического гида в своем родном немецком городе Галле 5 декабря 1993 года для своих почетных гостей Михаила Горбачева (слева) и Генри Киссинджера

Фото: Eckehard Schulz / AP

Встреча президента России Владимира Путина с Генри Киссинджером в Кремле 13 сентября 2001 года

Встреча президента России Владимира Путина с Генри Киссинджером в Кремле 13 сентября 2001 года

Фото: Reuters

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского &lt;...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе».&lt;br>На фото: президент Владимир Путин (слева) с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Кремле, 12 октября 2005 года

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе».
На фото: президент Владимир Путин (слева) с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Кремле, 12 октября 2005 года

Фото: Mikhail Metzel / AP

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков».&lt;br>На фото: президент России Дмитрий Медведев (слева) обменивается рукопожатием с Генри Киссинджером в Кремле

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков».
На фото: президент России Дмитрий Медведев (слева) обменивается рукопожатием с Генри Киссинджером в Кремле

Фото: Misha Japaridze, Pool / AP

«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности».&lt;br>На фото: вице-премьер России Сергей Иванов (справа) и Генри Киссинджер на встрече в Доме правительства в Москве, 12 декабря 2008 года

«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности».
На фото: вице-премьер России Сергей Иванов (справа) и Генри Киссинджер на встрече в Доме правительства в Москве, 12 декабря 2008 года

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри».&lt;br>На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и Генри Киссинджер на приеме в штаб-квартире МИД в Москве, 19 марта 2009 года

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри».
На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и Генри Киссинджер на приеме в штаб-квартире МИД в Москве, 19 марта 2009 года

Фото: AP

Одни называют Генри Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и «военным преступником», другие чтят его как миротворца за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике «разрядки» между США и СССР.&lt;br>На фото: бывший премьер-министр России Евгений Примаков (справа) и Генри Киссинджер на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 21 июня 2012 года

Одни называют Генри Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и «военным преступником», другие чтят его как миротворца за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике «разрядки» между США и СССР.
На фото: бывший премьер-министр России Евгений Примаков (справа) и Генри Киссинджер на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 21 июня 2012 года

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

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В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, если не брать в расчет участие Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. В ходе встречи генсек Леонид Брежнев и президент Ричард Никсон подписали соглашение между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США», над проектом которых работал Киссинджер.
На фото (слева направо): посол СССР в США Анатолий Добрынин, глава МИД СССР Андрей Громыко, президент Ричард Никсон, госсекретарь США Уильям П. Роджерс и советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер

Фото: AP

Президент США Ричард Никсон (слева) и советский лидер Леонид Брежнев 3 июля 1974 года подписывают в Москве Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. За главой США стоит госсекретарь Генри Киссинджер (шестой слева)

Фото: AP

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (второй справа) и государственный секретарь США Генри Киссинджер (второй слева) на охоте

Фото: Мусаэльян Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Я всегда действовал один. Американцам нравится одинокий ковбой, который въезжает в город или деревню — и при нем только его конь и больше ничего. Этот замечательный романтический образ мне очень подходит, потому что одиночество всегда было частью моего стиля, моего метода, если хотите».
На фото: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (в центре), советский физик-теоретик и правозащитник Андрей Сахаров (справа) и бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик на встрече в Москве 5 февраля 1987 года

Фото: Boris Yurchenko / AP

«Горбачев знал, в чем заключались его проблемы, но он действовал и слишком быстро, и слишком медленно: слишком быстро для терпимости его системы и слишком медленно, чтобы остановить ускоряющийся коллапс».
На фото: бывший министр иностранных дел Западной Германии Ганс-Дитрих Геншер (справа) выступает в роли туристического гида в своем родном немецком городе Галле 5 декабря 1993 года для своих почетных гостей Михаила Горбачева (слева) и Генри Киссинджера

Фото: Eckehard Schulz / AP

Встреча президента России Владимира Путина с Генри Киссинджером в Кремле 13 сентября 2001 года

Фото: Reuters

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе».
На фото: президент Владимир Путин (слева) с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Кремле, 12 октября 2005 года

Фото: Mikhail Metzel / AP

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков».
На фото: президент России Дмитрий Медведев (слева) обменивается рукопожатием с Генри Киссинджером в Кремле

Фото: Misha Japaridze, Pool / AP

«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности».
На фото: вице-премьер России Сергей Иванов (справа) и Генри Киссинджер на встрече в Доме правительства в Москве, 12 декабря 2008 года

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри».
На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и Генри Киссинджер на приеме в штаб-квартире МИД в Москве, 19 марта 2009 года

Фото: AP

Одни называют Генри Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и «военным преступником», другие чтят его как миротворца за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике «разрядки» между США и СССР.
На фото: бывший премьер-министр России Евгений Примаков (справа) и Генри Киссинджер на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 21 июня 2012 года

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

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