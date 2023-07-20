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Коммерсантъ FM
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ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

Евросоюз в очередной раз продлил санкции против России в связи с событиями на Украине. Они будут действовать до конца января 2024 года.

Решение принял Совет ЕС. В сообщении отмечается, что ограничения подразумевают «широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши». Запрещена перевозка морем нефти и некоторых нефтепродуктов, для нескольких российских банков заблокирована система SWIFT, заморожены российские активы.

Впервые ограничения были введены в конце июля 2014 года на год в ответ на российские действия, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Позднее их неоднократно продлевали, а после ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года — существенно расширили. С тех пор ЕС ввел 11 пакетов новых антироссийских санкций.

Как российские банки оспаривают ограничения ЕС — в материале «Ъ» «Против санкций выставили аргументы».

Леонид Уварчев

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