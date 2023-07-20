Начальник службы внутреннего контроля филиала «Ростелекома» погиб в ДТП на Рублево-Успенском шоссе

Мотоциклист столкнулся с автобусом на Рублево-Успенском шоссе в Москве и погиб от полученных травм, сообщило столичное управление МВД. Пресс-служба «Ростелекома» подтвердила ТАСС, что в аварии погиб начальник внутреннего контроля их филиала «Общий центр обслуживания» Антон Калинин.

ДТП произошло накануне, 19 июля, примерно в 21:00 в районе 17-го км Рублево-Успенского шоссе. По предварительным данным МВД, водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ. Мотоциклист был госпитализирован и умер в больнице. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Леонид Уварчев