Минкульт РФ: передача музейных ценностей РПЦ помимо «Троицы» пока не обсуждается

Заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель заявила ТАСС, что передача Русской православной церкви иконы Андрея Рублева «Троица» и раки от мощей Александра Невского не является прецедентом. Речь пока не идет о передаче РПЦ других музейных реликвий, отметила Чечель.

12 июля патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможностью продления. В Третьяковской галерее, где икона находилась с 1929 года, говорили, что реставраторы музея, согласно договору, также должны периодически осматривать «Троицу».

Икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня. Вчера, 19 июля, икону доставили в реставрационный центр имени академика Грабаря. Сотрудники центра должны провести реставрацию.

В центре имени Грабаря для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны. Реставрационный комитет считает, что реставрация иконы займет как минимум год.

12 июля патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможностью продления. В Третьяковской галерее, где икона находилась с 1929 года, говорили, что реставраторы музея, согласно договору, также должны периодически осматривать «Троицу».

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто хранит "Троицу", тот и владеет землей русской».

Эрдни Кагалтынов