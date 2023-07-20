Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минкульт РФ: передача музейных ценностей РПЦ помимо «Троицы» пока не обсуждается

Заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель заявила ТАСС, что передача Русской православной церкви иконы Андрея Рублева «Троица» и раки от мощей Александра Невского не является прецедентом. Речь пока не идет о передаче РПЦ других музейных реликвий, отметила Чечель.

12 июля патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможностью продления. В Третьяковской галерее, где икона находилась с 1929 года, говорили, что реставраторы музея, согласно договору, также должны периодически осматривать «Троицу».

Икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня. Вчера, 19 июля, икону доставили в реставрационный центр имени академика Грабаря. Сотрудники центра должны провести реставрацию.

В центре имени Грабаря для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны. Реставрационный комитет считает, что реставрация иконы займет как минимум год.

12 июля патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможностью продления. В Третьяковской галерее, где икона находилась с 1929 года, говорили, что реставраторы музея, согласно договору, также должны периодически осматривать «Троицу».

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто хранит "Троицу", тот и владеет землей русской».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...