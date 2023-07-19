Азербайджан исключил из списка нежелательных восемь российских журналистов

Министерство иностранных дел Азербайджана и Агентство развития медиа страны опубликовали заявление, в котором сообщается об исключении из списка нежелательных лиц 58 иностранных журналистов, включая 8 россиян. Они были внесены в черный список за «незаконное посещение оккупированных территорий» Азербайджана.

Как говорится в заявлении, решение принято в связи с «Годом Гейдара Алиева» (бывший президент Азербайджана) и 148-й годовщины создания национальной печати Азербайджана. Вместе с тем отмечается, что «ежегодно десятки людей» обращаются в правительство страны, извиняясь за нарушение законодательства.

В числе вычеркнутых из списка россиян: корреспонденты «Аргументов и фактов» Александр Колесниченко, журнала «Авторевю» Александр Виноградов и Константин Сорокин, заместитель главного редактора журнала «ВВП» Дмитрий Бавырин, корреспондент «Первого канала» Иван Прозоров, журналисты Александра Рыжакова, Светлана Курчицкая и Андрей Баклашов.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана поясняли, что в список нежелательных вносятся в том числе иностранцы, посетившие Нагорный Карабах. Как поясняли в ведомстве, чаще всего речь идет о представителях России, Германии, Франции, Италии и США.

Лусине Баласян