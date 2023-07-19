В Свердловской области за полгода забраковали две тонны некачественной молочной продукции

В первом полугодии 2023 года специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили 43 т молочной продукции, две из которых были забракованы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, по микробиологическим показателям были забракованы 6,8% молочной продукции, по санитарно-химическим — 10,7%, по физико-химическим — 9,6%. Кроме того, 19,7% продукции не соответствовали по показателям фальсификации.

«Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота»,— сказано в сообщении. В отношении виновных лиц был составлен 51 протокол об административных нарушениях, а также назначены штрафы на сумму более 1,6 млн руб.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что объемы выявляемого в регионе фальсификата за последние несколько лет выросли в 2,5 раза. Так, в 2021 году показатель неудовлетворительных проб молочной продукции составлял 8,6%, а в 2022-м — 8,8%.

Напомним, в июне в регионе остановили поставки фальсифицированной молочной продукции в социально-значимые учреждения. Впоследствии силовики провели обыски в офисах организаций «Лабиринт», «Фаворит» и «Олимпия плюс». Также Роспотребнадзор нашел нарушения в работе производителя молочной продукции ИП Николаев. Установлено, что по адресу, который указан на упаковках со сливочным маслом, нет никаких производственных объектов.

Полина Хабарова

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