Роспотребнадзор начнет изымать продукцию свердловского производителя масла

Свердловское управление Роспотребнадзора нашло нарушения в работе производителя молочной продукции ИП Николаев. По данным «Известий», по адресу, который указан на упаковках со сливочным маслом, нет никаких производственных объектов. Это также было подтверждено прокуратурой Березовского.

Сейчас продукцию ИП Николаев начнут изымать из оборота, а декларации компании признают недействительным. Также Роспотребнадзор обратился в полицию для проведения оперативно-разыскных мероприятии.

Напомним, в Свердловской области по итогам исследований за пять месяцев 2023 года из общего объема молочной продукции 22% оказались фальсифицированными. Объемы выявляемого фальсификата за последние несколько лет выросли в 2,5 раза.

Ранее в регионе остановили поставки фальсифицированной молочной продукции в социально-значимые учреждения. Впоследствии силовики провели обыски в офисах организаций «Лабиринт», «Фаворит» и «Олимпия плюс». В отношении владельцев бизнеса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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