В Свердловской области пресекли поставки поддельной молочной продукции в больницы и детские учреждения

В Свердловской области остановили поставки фальсифицированной молочной продукции в социально-значимые учреждения (СЗУ), сообщил «Ъ-Урал» источник в правоохранительных органах. По его данным, обыски прошли в офисах организаций «Лабиринт», «Фаворит» и «Олимпия плюс», которые принадлежат Марине Лебедевой и ее гражданскому мужу Александру Вершинину. «Именно они осуществляли поставки с 2016 года продуктов питания практически во все СЗУ области»,— сказано в сообщении.

По предварительным данным правоохранительных органов, с 2016 года эти организации поставили поддельную продукцию в СЗУ региона на сумму более 300 млн руб. «Всего подконтрольными Лебедевой организациями поставлялись продукты на сумму более 2,5 млрд руб.»,— добавили в правоохранительных органах.

В частности, поддельная молочная продукция поставлялась в екатеринбургскую школу-интернат №12, детский санаторий «Изоплит», городскую больницу №40, областную больницу №1, детский сад №358, «Уктусский пансионат», областной противотуберкулезный диспансер.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области подтвердили, в отношении двух предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), но раскрывать подробности отказались.

Напомним, ранее свердловский Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге фальсифицированное сливочное масло.

Полина Хабарова

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