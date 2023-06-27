В Свердловской области объем поддельной молочной продукции вырос в 2,5 раза

В Свердловской области по итогам исследований за пять месяцев 2023 года из общего объема молочной продукции 22% оказались фальсифицированными. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Объемы выявляемого фальсификата за последние несколько лет выросли в 2,5 раза. Так, в 2021 году показатель неудовлетворительных проб молочной продукции составлял 8,6%, а в 2022-м — 8,8%. Чаще всего продукцию подделывают с помощью замены жира молочного жиром другого происхождения. В большинстве случаев производители подделывают сливочное масло.

В Россельхознадзоре отметили, что фальсификат, продающийся в Свердловской области, производят не только на предприятиях региона, но и в Челябинской области и Республике Башкирия.

Ранее в Свердловской области остановили поставки фальсифицированной молочной продукции в социально-значимые учреждения. Впоследствии силовики провели обыски в офисах организаций «Лабиринт», «Фаворит» и «Олимпия плюс». В отношении владельцев бизнеса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере)

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