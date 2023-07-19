Бизнес-игры с реальными результатами

Сотрудники «Лискимонтажконструкция» прошли обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» в Воронеже. Представители компании – от руководства до линейного персонала – научились проводить производственный анализ и поиск потерь, смогли оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.

Фото: Андрей Архипов

«Фабрика процессов» действует как одна из стимулирующих мер господдержки в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». На безвозмездной основе она доступна только участникам нацпроекта, на коммерческой – в ней могут принять участие все желающие. Через «Фабрику процессов» в Воронежской области прошло уже 527 человек.

По словам тренера Регионального центра компетенций Александра Сафонова, участники «Фабрики» на практике учатся, как строить работу в компании, чтобы сэкономить время, материалы и при этом получить максимум прибыли. Обучение проходит в формате бизнес-игры на производственной площадке и дает реальные инструменты бережливого производства.

По легенде бизнес-игры сотрудники завода за 20-минутную смену должны изготовить 10 единиц продукции. Каждые две минуты на площадку приезжает клиент, чтобы забрать выпускаемую продукцию. Прототипом продукции выбрана реальная деталь, состоящая из объемных металлических деталей, шайб и болтов, поэтому площадка может выдержать множество циклов обучения без повреждения комплектующих и дополнительных затрат.

Фото: Андрей Архипов

В РЦК уточнили, что для участия в «Фабрике» необходимо зарегистрироваться на сайте производительность.рф. Все заявки проходят модерацию. В случае положительного решения на адрес предприятия поступит подтверждение, и его включат в число участников. По всем возникающим вопросам можно обратиться на электронную почту.