Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Крыму

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о пожаре и взрывах на военном полигоне в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, это докладывается президенту. Аксенов (глава Крыма.— "Ъ") очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры экстренно принимаются, ситуация уточняется»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел сегодня, 19 июля, утром. Региональные власти сообщали, что на месте пожара детонируют боеприпасы. О причинах произошедшего не сообщается. Власти эвакуируют граждан из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тыс. человек. Перекрыта трасса «Таврида».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Леонид Уварчев