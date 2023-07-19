Российские военные уничтожили дрейфующую мину в Черном море

Экипаж вертолета Ка-27 уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, заявило Минобороны РФ. Она находилась в 180 км северо-восточнее пролива Босфор.

Сорванную дрейфующую мину обнаружил патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Командир корабля решил поднять в воздух вертолет. Экипаж Ка-27 уничтожил мину пулеметным огнем.

После ввода Россией войск на Украину в Черном море неоднократно находили мины. Так, в феврале 2023 года мина взорвалась возле грузинского города Батуми, в октябре 2022 года мину обезвредили турецкие военные возле городе Кыркларэли.

Леонид Уварчев