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Коммерсантъ FM
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Российские военные уничтожили дрейфующую мину в Черном море

Экипаж вертолета Ка-27 уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, заявило Минобороны РФ. Она находилась в 180 км северо-восточнее пролива Босфор.

Сорванную дрейфующую мину обнаружил патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Командир корабля решил поднять в воздух вертолет. Экипаж Ка-27 уничтожил мину пулеметным огнем.

После ввода Россией войск на Украину в Черном море неоднократно находили мины. Так, в феврале 2023 года мина взорвалась возле грузинского города Батуми, в октябре 2022 года мину обезвредили турецкие военные возле городе Кыркларэли.

Леонид Уварчев

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