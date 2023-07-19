В Госдуму внесли законопроект об обязательном госстраховании добровольцев военной операции

Рабочая группа по вопросам военной операции на Украине внесла в Госдуму законопроект, вводящий для участников добровольческих формирований те же условия, суммы и порядок страхования, что и у военнослужащих. Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

По его словам, правительство дало положительное заключение на проект закона. «При этом закон будет иметь обратную силу, то есть будет распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с самого первого дня спецоперации»,— написал господин Турчак в Telegram.

В мае эта же рабочая группа внесла в Госдуму законопроект о выплатах обязательного госстрахования близким родственникам бойцов, погибших в ходе боевых действий до 14 июля 2022 года. Кроме того, Андрей Турчак на встрече с Владимиром Путиным предлагал выравнять денежное довольствие военнослужащих, президент эту идею поддержал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер