Carlsberg Group заявила, что с ней не согласовали смену главы «Балтики»

Датская Carlsberg Group сообщила, что после передачи ее доли в «Балтике» во временное управление не сохраняет контроль над управлением или операциями российской компании. Изменения в руководстве «Балтикой» были приняты без уведомления или одобрения Carlsberg Group.

«Для Carlsberg Group неясно, каковы последствия этого развития для текущих операций Baltika Breweries в России, а также в текущем процессе продаж»,— говорится в пресс-релизе на сайте датской компании.

В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. Однако 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В Carlsberg Group сказали, что считают такое развитие событий неожиданным. Вчера, 18 июля, президентом «Балтики» был назначен ее основатель Таймураз Боллоев.

Лаура Кеффер