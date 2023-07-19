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Коммерсантъ FM
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Россия дала ООН 90 дней на решение проблем с сельхозэкспортом в рамках зерновой сделки

У ООН остается 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для российского сельхозэкспорта в рамках зерновой сделки, которая прекратила действовать 18 июля. Об этом сообщил российский МИД со ссылкой на положения меморандума Россия—ООН по этой теме.

«Согласно пункту 6 меморандума, соглашение будет действовать в течение трех лет, а в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за три месяца. Таким образом, у секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта»,— говорится в пресс-релизе.

Зерновая сделка между Россией и Украиной предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Россия не стала продлевать сделку из-за невыполнения ее условий. Украина призвала страны ООН потребовать от России возобновить сделку. С призывом вернуться к ней выступил и Евросоюз.

Подробности — в публикации «Ъ» «Зерновая разделка».

Лаура Кеффер

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