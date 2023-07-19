РБК: компании в «русских офшорах» смогут получить новые налоговые льготы

Минфин предложил новые льготы для компаний при переезде в «русские офшоры» на островах Октябрьский и Русский, сообщил РБК. Предложения ведомства содержатся в поправках к законопроекту о налоговых льготах для резидентов специальных административных районов (САР), принятому в первом чтении в мае.

По данным издания, поправки можно поделить на две группы. Первая уточняет порядок получения статуса международной холдинговой компании (МХК) для получения преференций режима САР. Вторая вводит новые налоговые льготы для резидентов со статусом МХК.

В числе предложений Минфина:

фиксация для целей налогообложения дивидендов в САР черного списка офшоров по состоянию на 1 марта 2022 года, то есть до включения в него недружественных стран (в таком виде перечень можно применять до конца 2026 года);

продление права предоставления документов и сведений (финансовая отчетность, аудиторское заключение) для МХК, зарегистрированных в САР до конца 2023 года вместо конца 2022-го;

для международных компаний, зарегистрированных в порядке редомициляции иностранных структур в САР до 1 марта 2022 года — отмена условия, по которому на 1 марта 2022 года должна сохраниться доля хотя бы в 75% прямого/косвенного участия контролирующих лиц;

расширение круга организаций, имеющих право на освобождение от налога на имущество, расположенного за пределами России и используемого при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых (сейчас на это могут рассчитывать только международные компании, предлагается вместо них указать МХК).

Также среди поправок есть норма, ограничивающая переезд российских компаний в САР. Она затронет организации, переезжающие в спецрайоны из городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). Сейчас переехать в «русские офшоры» не могут компании, которые приносят в бюджеты регионов долю налога на прибыль более 1%. Минфин предложил снизить этот порог с 1% до 0,1%.

В апреле в Госдуму внесли законопроект, позволяющий компаниям, переезжающим в САР, сделать необходимые для получения налоговых льгот вложения не только в инфраструктурные объекты, но также и в движимое имущество или же в форме денежного взноса. Проект донастраивает механизм САР, предусматривая более гибкий подход к условиям «фактического присутствия» международных холдинговых компаний.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Международным компаниям расширяют вход».

Лаура Кеффер