Уралвагонзавод поставил российским военным очередную партию модернизированных танков

Уралвагонзавод (УВЗ, в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») поставил в адрес министерства обороны РФ очередную партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, сообщили в Telegram-канале УВЗ.

По словам генерального директора УВЗ Александра Потапова, техника постоянно модернизируется с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. «Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач на СВО»,— отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна "Уралвагонзавод" была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя»,— рассказал генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В январе предприятие отправило в адрес Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв», завершив очередной контракт на поставку бронетехники.

Напомним, в июне президент Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. Кроме того, в мае глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил модернизированный танк Т-72, который, по его мнению, превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. Также ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что УВЗ нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

Полина Хабарова

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