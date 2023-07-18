Свердловский Минздрав заявил, что воспитанники частного детского сада заразились энтеровирусной инфекцией

В Екатеринбурге с энтеровирусной инфекцией госпитализированы трое детей и один взрослый. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.

По данным Минздрава, все дети — воспитанники частного детского сада «Аистенок». Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе ведомства, заболевшим не диагностировали менингококковую инфекцию.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили о временном закрытии частного детского сада «Аистенок» из-за вспышки вирусного менингита. В Минздраве заявили, что трое детей были госпитализированы с подозрением на энтеровирусную инфекцию.

Напомним, СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Свердловской области локализована вспышка инфекции.

Полина Хабарова

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