Вспышка менингококковой инфекции в Свердловской области локализована

В Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции, сообщил ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, риск вспышки инфекции на территории РФ отсутствует.

Как отметил господин Мурашко, сейчас 16 человек находятся под медицинским наблюдением. Их состояние оценивается, как удовлетворительное, так как они вовремя обратились за помощью, а также были вовремя выявлены контактные лица. «Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку»,— передает портал слова Михаила Мурашко.

Напомним, СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Проводится массовая вакцинация сотрудников Ozon и дезинфекция всего склада. В Роспотребнадзоре уверяют, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра.

Полина Хабарова

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