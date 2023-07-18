Число заразившихся вирусным менингитом воспитанников частного детского сада Екатеринбурга увеличилось до трех

В Екатеринбурге частный детский сад «Аистенок» временно закрыли из-за вспышки вирусного менингита, сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Госпитализированы трое детей.

Напомним, о госпитализации воспитанника «Аистенка» с менингитом стало известно вечером 17 июля. Тогда мама мальчика сообщила, что в больнице находятся еще одна девочка из этого детского сада и ее мама.

«Организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, в помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция»,— сказано в сообщении Роспотребнадзора.

По данным Telegram-канала областного Минздрава, в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение госпитализированы трое детей из частного детского сада с подозрением на энтеровирусную инфекцию. Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе министерства, окончательный диагноз детям будет поставлен только по результатам исследований, которые будут 19 июля.

Напомним, СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Проводится массовая вакцинация сотрудников Ozon и дезинфекция всего склада. В Роспотребнадзоре уверяют, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра. Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Свердловской области локализована вспышка инфекции.

Полина Хабарова

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