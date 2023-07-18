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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 18 июля

Запоминающиеся кадры вторника

Последствия ливня в Москве, аномальная жара в Риме и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва. Красная площадь после ливня

Москва. Красная площадь после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Фукуока, Япония. Сборная Мексики на чемпионате мира по плаванию

Фукуока, Япония. Сборная Мексики на чемпионате мира по плаванию

Фото: David J. Phillip / AP

Пурнари, Греция. Мужчина уводит лошадей от лесного пожара

Пурнари, Греция. Мужчина уводит лошадей от лесного пожара

Фото: Reuters / Giorgos Moutafis

Рим. Мужчина освежается в фонтане на площади Пьяцца-дель-Пополо

Рим. Мужчина освежается в фонтане на площади Пьяцца-дель-Пополо

Фото: Reuters / Remo Casilli

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Ливерпуль, Великобритания. Тренировка перед Открытым чемпионатом Великобритании по гольфу

Ливерпуль, Великобритания. Тренировка перед Открытым чемпионатом Великобритании по гольфу

Фото: Jon Super / AP

Мумбаи, Индия. Городской рынок во время дождя

Мумбаи, Индия. Городской рынок во время дождя

Фото: Rajanish Kakade / AP

Комблу, Франция. Зрительница шестнадцатого этапа велогонки «Тур де Франс»

Комблу, Франция. Зрительница шестнадцатого этапа велогонки «Тур де Франс»

Фото: Thibault Camus / AP

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Москва. Красная площадь после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Фукуока, Япония. Сборная Мексики на чемпионате мира по плаванию

Фото: David J. Phillip / AP

Пурнари, Греция. Мужчина уводит лошадей от лесного пожара

Фото: Reuters / Giorgos Moutafis

Рим. Мужчина освежается в фонтане на площади Пьяцца-дель-Пополо

Фото: Reuters / Remo Casilli

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Ливерпуль, Великобритания. Тренировка перед Открытым чемпионатом Великобритании по гольфу

Фото: Jon Super / AP

Мумбаи, Индия. Городской рынок во время дождя

Фото: Rajanish Kakade / AP

Комблу, Франция. Зрительница шестнадцатого этапа велогонки «Тур де Франс»

Фото: Thibault Camus / AP

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