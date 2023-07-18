Фото дня: 18 июля

Последствия ливня в Москве, аномальная жара в Риме и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Москва. Красная площадь после ливня Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева / купить фото Фукуока, Япония. Сборная Мексики на чемпионате мира по плаванию Фото: David J. Phillip / AP Пурнари, Греция. Мужчина уводит лошадей от лесного пожара Фото: Reuters / Giorgos Moutafis Рим. Мужчина освежается в фонтане на площади Пьяцца-дель-Пополо Фото: Reuters / Remo Casilli Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Ливерпуль, Великобритания. Тренировка перед Открытым чемпионатом Великобритании по гольфу Фото: Jon Super / AP Мумбаи, Индия. Городской рынок во время дождя Фото: Rajanish Kakade / AP Комблу, Франция. Зрительница шестнадцатого этапа велогонки «Тур де Франс» Фото: Thibault Camus / AP Следующая фотография 1 / 8 Москва. Красная площадь после ливня Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева / купить фото Фукуока, Япония. Сборная Мексики на чемпионате мира по плаванию Фото: David J. Phillip / AP Пурнари, Греция. Мужчина уводит лошадей от лесного пожара Фото: Reuters / Giorgos Moutafis Рим. Мужчина освежается в фонтане на площади Пьяцца-дель-Пополо Фото: Reuters / Remo Casilli Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Ливерпуль, Великобритания. Тренировка перед Открытым чемпионатом Великобритании по гольфу Фото: Jon Super / AP Мумбаи, Индия. Городской рынок во время дождя Фото: Rajanish Kakade / AP Комблу, Франция. Зрительница шестнадцатого этапа велогонки «Тур де Франс» Фото: Thibault Camus / AP