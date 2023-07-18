Джек Тейшейра требует, чтобы к нему относились как к экс-президенту США

Рядовой нацгвардии США Джек Тейшейра, обвиняемый в одном из самых масштабных «сливов» секретной информации Пентагона, потребовал, чтобы к нему относились точно так же, как к Дональду Трампу. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующее прошение, поданное адвокатами Джека Тейшейры в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Тейшера на заседании суда

Фото: Margaret Small / AP Джек Тейшера на заседании суда

Фото: Margaret Small / AP

Как отмечается в документе, рядовой Тейшейра в настоящее время по решению суда содержится в тюрьме до суда без права выхода на залог. При этом господин Трамп, которому в июне были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью «мошенничества и намерения совершить другое преступление», свободно путешествует по стране, участвуя фактически в своей предвыборной кампании. «Столь несопоставимое отношение к вопросу о досудебном пребывании под стражей раскрывает всю иллюзорность… правительственных аргументов в пользу заключения господина Тейшейры»,— говорится в документе.

Как отмечает газета, многие эксперты в сфере права предупреждали, что исключительно мягкое отношение к господину Трампу со стороны прокуратуры может спровоцировать волну жалоб от тех подследственных, которые ожидают суда в тюрьме. Ведь после официального предъявления обвинения господину Трампу прокуратура не стала настаивать ни на его аресте, ни на заключении под стражу. Более того, ему даже оставили паспорт, что позволяет бывшему президенту (как минимум теоретически) покинуть страну в любой момент. Более того, такое же особое отношение прокуратура проявила и к одному из помощников господина Трампа, проходящему по тому же делу.

Андрей Келекеев