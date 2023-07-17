В Екатеринбурге воспитанник частного детского сада заразился менингококковой инфекцией

У воспитанника екатеринбургского частного детского сада «Аистенок» выявили менингококковую инфекцию, сообщил портал Е1. Ребенок госпитализирован и находится под наблюдением.

По данным портала, в региональном Роспотребнадзоре подтвердили информацию о заражении ребенка менингококковой инфекцией. Специалисты Южно-Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора организовали эпидрасследование.

«У нас в группе выявлен менингит, у сына температура и недомогание второй день, рвоты со вчерашнего дня нет»,— передает издание слова мамы ребенка. По ее словам, в этой же больнице находятся еще одна девочка из этого детского сада и ее мама.

Напомним, СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Проводится массовая вакцинация сотрудников Ozon и дезинфекция всего склада. В Роспотребнадзоре уверяют, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра. Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Свердловской области локализована вспышка инфекции.

Полина Хабарова

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