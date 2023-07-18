В Екатеринбурге закрыли детский сад из-за вспышки менингококковой инфекции

Екатеринбургский частный детский сад «Аистенок» временно закрыли из-за вспышки менингококковой инфекции, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора Свердловской области. Трое детей госпитализированы.

По данным ведомства, в помещениях детского сада проведена дезинфекция, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя.

Как сообщили в Telegram-канале областного Минздрава, в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести госпитализированы трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. Как уточнили «Ъ» в пресс-службе министерства, окончательный диагноз будет установлен по результатам исследований.

Напомним, СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Всего зафиксировано 15 случаев заражения.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Свердловской области локализована вспышка менингококковой инфекции. По его словам, на территории страны отсутствует риск вспышки заболевания.

Полина Хабарова, Екатеринбург