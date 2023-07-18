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Коммерсантъ FM
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В Нидерландах задержан мужчина по подозрению в продаже России комплектующих для компьютеров

В Нидерландах задержан 41-летний мужчина по подозрению в продаже компьютерных комплектующих в Россию в обход санкций Евросоюза (ЕС). Его арестовали на 14 суток, сообщила Служба фискальной информации и расследований страны (FIOD). По ее данным, задержание произвели 11 июля, подозреваемый — житель муниципалитета Эттен-Лёр (провинция Северный Брабант).

Как утверждают в FIOD, мужчина до введения санкций экспортировал компьютерные комплектующие в основном в Россию, но на фоне ограничений ЕС экспорт резко снизился. При этом поставки в Казахстан, Киргизию, Монголию, Узбекистан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты с тех пор сильно выросли, из-за чего следствие заподозрило, что подозреваемый экспортирует товары через эти страны в Россию.

В марте прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций. Утверждалось, что 29 из этих дел были связаны с нарушением импортных и экспортных ограничений, остальные касались финансовых ограничений. ЕС грозил ввести санкции против соседей России, которые, как считает Брюссель, помогают Москве обходить ограничения.

Лаура Кеффер

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