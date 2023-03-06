RTL Nieuws: голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел за обход антироссийских санкций

Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций, сообщил RTL Nieuws. По информации телеканала, 29 из них связаны с нарушением импортных и экспортных ограничений. Другие уголовные дела касаются финансовых ограничений. При этом на конец 2022 года на рассмотрении голландской прокуратуры находились только 27 дел.

За прошедший год, отмечает RTL Nieuws, таможенное управление инициировало более 100 тыс. проверок грузов, 357 их них были остановлены для дополнительной проверки. Среди них были обнаружены предметы роскоши, а также детали вертолетов и товары военного назначения.

После введения антироссийских санкций экспорт из стран Евросоюза в Россию резко сократился. Однако увеличился экспорт в страны, «близкие к России». В качестве примера телеканал приводит данные об объеме экспортируемых из Нидерландов в Киргизию товаров, который увеличился на 142%. При этом экспорт из Киргизии в Россию вырос на 233%.

«Сложно доказать, что товары предназначены для России, если в накладных указано, что они идут в другую страну. Тогда мы должны доказать, что это на самом деле фиктивный механизм поставок. И что эти вещи в конечном итоге предназначены для России»,— приводит телеканал слова пресс-секретаря нидерландской прокуратуры Эльса Мартенса.

В октябре 2022 года агентство Reuters сообщило, что голландские следователи по финансовым преступлениям арестовали 55-летнего мужчину по подозрению в продаже России компьютерных чипов, которые могут быть использованы для производства вооружений. По данным следствия, подозреваемый «сознательно делал вид», что экспортируемые им товары предназначались для использования в другом месте, а не в России. Обход санкционного законодательства наказывается в Нидерландах лишением свободы на срок до шести лет, общественными работами или штрафом в размере до €90 тыс., отмечает RTL Nieuws.

Милена Костерева