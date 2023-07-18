Сербия предупредила Турцию о негативных последствиях поставок вооружения Косово

Сербские власти обеспокоены в связи с поставками турецкого вооружения в Косово, заявил госсекретарь сербского Минобороны Неманья Старович. По его словам, Анкара «активно вооружает» Приштину, что «увеличивает уровень рисков и угроз», для сербского населения в Косово и для всей Сербии в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неманья Старович

Фото: @starovicn Неманья Старович

Фото: @starovicn

Как утверждает господин Старович, у сербских спецслужбы есть информация о том, что Турция поставила Косово беспилотники, противотанковые комплексы ОМТАС, минометы, гранатометы и другие виды оружия. Однако это противоречит международным договоренностям по Косово.

Госсекретарь заверил, что «причин для паники нет, хотя речь и идет о нарушении международного права, на что у Белграда есть адекватный ответ». «Сербия вручила ноту протеста послу Турции в Белграде. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении каналы для того, чтобы предупредить Турцию о том, что эти шаги Анкары для нас неприемлемы и вызывают у нас обеспокоенность»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

16 июля премьер Косово Альбин Курти заявил, что его страна закупила у Турции партию беспилотников Bayraktar TB-2. Количество закупленных БПЛА он не уточнил. Премьер-министр также объявил, что с 2021 года власти Косово увеличили численность армии на 80% и военный бюджет на 100%.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербии и Косово готовят ''Дейтон-2''».

Лаура Кеффер