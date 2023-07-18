Комитет Совета федерации поддержал закон о запрете смены пола

Комитет Совета федерации по социальной политике поддержал принятие закона о запрете смены пола. Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 18 июля, сообщает «РИА Новости». Выступившая на заседании замглавы Минздрава Евгения Котова заявила, что за пять лет было зарегистрировано 2,5 тыс. актов гражданского состояния о смене пола.

14 июля Госдума единогласно приняла закон о запрете смены пола, который не разрешает хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Исключением станет только медицинское вмешательство, связанное с лечением врожденных аномалий. Кремль счел излишними опасения экспертов о том, что запрет смены пола нарушает право на жизнь и медицинскую помощь.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты поспорили о вечном».

Лаура Кеффер