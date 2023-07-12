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Свердловский облсуд отказался выпускать из СИЗО опекуна погибшего Далера

Свердловский областной суд оставил под арестом Веронику Наумову, которая была опекуном погибшего шестилетнего мальчика Далера Б. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Напомним, она обвиняется в убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ).

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Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина

Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина

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Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина

Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина

Защита женщины просила суд заменить ей меру пресечения на более мягкую, однако суд апелляционную жалобу удовлетворять не стал. Вероника Наумова останется в СИЗО по 26 августа включительно.

Напомним, Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

Силовики считают, что Вероника Наумова систематически избивала ребенка, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер. 30 июня Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил женщину под арест.

Расследование дел о гибели Далера Б. находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

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