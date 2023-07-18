Курский губернатор сообщил о пожаре на территории сельхозпредприятия после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что сегодня утром, 18 июля, вооруженные силы Украины обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района. По его словам, в результате попадания одного из снарядов на территории машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание, которое оперативно потушили.

Губернатор уточнил, что в деревне зафиксировали четыре «прилета». Повреждены два домовладения. Власти пообещали помочь собственникам в восстановлении.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины действует средний уровень реагирования. Охрана объектов инфраструктуры в регионе усилена и введен пропускной режим на приграничных территориях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».