Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым восстановлено

Автобусы из Ростовской области в Крым следуют по альтернативному маршруту через присоединенные регионы. Об этом ТАСС сообщили в областном министерстве транспорта.

«Регулярные в настоящее время будут направляться через паромную переправу, заказные автобусы уже следуют по альтернативному маршруту через новые регионы»,— заявил представитель ведомства.

Вчера, 17 июля, Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла ехавшая по мосту пара из Белгородской области, их дочь была ранена. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в произошедшем Украину. На границе Ростовской области и ДНР возникли пробки из-за ограничения движения по мосту.

Подробнее об инциденте — в публикации «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лаура Кеффер