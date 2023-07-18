Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефть Brent подорожала до $78,6

Цены на нефть вернулись к росту после снижения накануне. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 0,23%, до $78,68 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI поднялся в цене на 0,31%, до $74,38 за баррель.

Bank of America ожидает, что стоимость Brent в 2023 году в среднем вырастет до $100 за баррель. На прошлой неделе цены на нефть Brent впервые с конца апреля поднялись выше $81 за баррель, выйдя из узкого коридора, в котором находились более двух месяцев.

Подробности — в публикации «Ъ» « Нефть отыгрывает дефицит».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...