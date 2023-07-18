Нефть Brent подорожала до $78,6

Цены на нефть вернулись к росту после снижения накануне. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 0,23%, до $78,68 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI поднялся в цене на 0,31%, до $74,38 за баррель.

Bank of America ожидает, что стоимость Brent в 2023 году в среднем вырастет до $100 за баррель. На прошлой неделе цены на нефть Brent впервые с конца апреля поднялись выше $81 за баррель, выйдя из узкого коридора, в котором находились более двух месяцев.

Подробности — в публикации «Ъ» « Нефть отыгрывает дефицит».

Лаура Кеффер