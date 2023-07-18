Суд исключил из реестра требований кредиторов Корпорации развития Тамбовской области 173,5 млн рублей долга перед Сбербанком

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство АО «Корпорация развития Тамбовской области» (занимается сопровождением инвестиционных проектов) об исключении из реестра требований кредиторов 173,5 млн руб. долга перед ПАО «Сбербанк». Это следует из судебной документации.

В решении суда указано, что требования у банка еще в конце 2022 года купил за 139,8 млн руб. местный индивидуальный предприниматель Алексей Шурлаев. По условиям договора в пользу ИП уступаются требования по кредитным сделкам к АО «Первомайскхиммаш» без перехода прав требования к его поручителям и залогодателям.

Всего в реестр было включено около 200 млн руб. долгов перед Сбербанком. При этом, следует из документации, к цессионарию не переходят права, вытекающие из договоров обеспечения, в частности, договора залога ценных бумаг №642614108/З-2 от 01.07.2016, заключенного корпорацией.

Первомайский райсуд Тамбовской области в феврале произвел замену взыскателя со Сбербанка на его правопреемника Алексея Шурлаева. В арбитражном разбирательстве ИП «каких-либо возражений не заявил, намерение о процессуальной замене в реестре требований кредиторов должника не выразил». В процессе он проходит третьим лицом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Шурлаев как ИП занимается розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынках. В разных долях он владеет местными ООО магазин «Огонек», ООО «Эра», ООО «Основа» и ООО «Система» (у всех основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью), ООО «Микрокредитная компания "Микроденьги"», ООО «Талисман» (охота, отлов и отстрел диких животных), ООО «Одежда», столичным ООО «Служба транспортной безопасности» и подмосковным ООО «Жуковский хлеб».

В «Талисмане» одним из партнером Алексея Шурлаева является депутат Госдумы от региона Александр Жупиков (его доля находится в доверительном управлении), а в «Микроденьгах» — депутат гордумы Тамбова Валерий Иржанов (в июне включен в реестр дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы). Кроме того, у господина Шурлаева немало совместных бизнесом с местными Владимиром Богдановым, Константином Ворожейкиным и Екатериной Сафоновой.

Сбербанк потребовал банкротства корпорации в октябре 2022 года. В декабре компания попала под наблюдение. После этого в реестр требований кредиторов помимо долга Сбербанка были включены 173,7 тыс. руб. задолженности перед ФНС. Сейчас суд также рассматривает заявления о включении в реестр 10 млн перед региональным министерством имущественных отношений и государственного заказа и 156,5 тыс. перед обанкротившимся ООО «Ладесол-Тамбов».

Кроме того, тамбовское АО «Энергоцентр» подал заявление о вступлении в дело о банкротстве. Изначально компания заявила 4,1 млн руб. долга, потом снизила сумму до 3,3 млн. Этот долг «Энергоцентр» получил по договору уступке прав требования от московского ЗАО «Рика инжиниринг».

АО «Энергоцентр» зарегистрировано в Орловской области в октябре 2008 года для разработки строительных проектов. Уставный капитал — 390 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 33,7 млн руб., чистая прибыль — 330 тыс. Гендиректором является Дмитрий Степанов. По данным на 2015 года, он же владел 73% акций. Еще 25% были у Михаила Борщева. Владельец 2% не раскрывается.

Очередное заседание по вступлению в банкротство назначено на 11 сентября.

Подробнее о ситуации в корпорации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Банкротство выпускают на поруки».

Александр Прытков

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