В институте привлечения инвесторов Тамбовской области введена процедура наблюдения по иску Сбербанка

Арбитражный суд Тамбовской области на заседании в конце прошлой недели принял решение ввести процедуру наблюдения в АО «Корпорация развития Тамбовской области», занимающемся привлечением в регион инвесторов и сопровождением их инициатив в промышленности и АПК. Резолютивная часть решения суда опубликована в его картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процедура наблюдения — первая и предварительная стадия в деле о банкротстве. Организация, в которой она введена, еще не признается банкротом, также у нее сохраняются практически все возможности по ведению регулярной деятельности, однако уже под контролем суда и назначенного им временного управляющего. В определении суда сказано, что им назначен местный менеджер, член СРО «Содействие» Анатолий Игнатов. Процедура наблюдения введена до 24 апреля 2023 года.

Суд также включил в реестр кредиторов корпорации долги перед Сбербанком в размере около 200 млн руб. по восьми договорам. Залогом обеспечена только небольшая часть из этой суммы — меньше 10 млн руб.

Сумма в 200 млн руб., как писал ранее «Ъ-Черноземье», состоит из солидарных долгов госпредприятий Тамбовской области по предоставленному в 2019 году поручительству перед Сбербанком за кредиты кризисного завода «Первомайскхиммаш», выданные в 2014-2015 годах.

Корпорация получила банкротный иск от Сбербанка по этим поручительствам в октябре. Аналогичные иски были предъявлены бывшему издателю большинства госСМИ региона АО «Издательский дом "Мичуринск"» и подчиненному властям АО «Центр развития строительства и подготовки кадров».

Также накануне о самобанкротстве из-за тех же долгов заявило государственное унитарное предприятие «Тамбовская управляющая компания», которое занимается управлением двумя региональными индустриальными парками — ИП «Котовск» и ИП «Уварово».

Власти Тамбовской области последние несколько лет ведут переговоры со Сбербанком об «урегулировании» задолженности. В последний раз тема поднималась, по данным «Ъ-Черноземье», на встрече главы региона Максима Егорова с председателем Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка Наталией Цайтлер в середине декабря

В пресс-службе ЦЧБ подтвердили «Ъ-Черноземье», что там «совместно с облправительством прорабатывают вопрос урегулирования ситуации»: «Стороны максимально открыты для диалога и решения проблемы». По данным «Ъ-Черноземье», ЦЧБ не ставит целю иска собственно банкротство корпорации и введение в отношении нее процедуры конкурсного производства с ликвидацией юрлица и продажей активов. Напротив, введенное наблюдение банк рассматривает как возможность «внешнего управления» проблемной организацией с целью вывода ее из кризиса.

Курирующий экономический блок замглавы Тамбовской области Оксана Леонгард (ранее была гендиректором корпорации) также сказала «Ъ-Черноземье, что «введенная процедура — это мера, направленная на сохранение имущества, анализ дел и возможностей восстановления дальнейшей деятельности, а не приговор о фактической несостоятельности организации».

«В рамках исполнительного производства были наложены аресты на расчетные счета и имущество поручителей по кредитам "Первомайскхиммаша", в том числе и корпорации. Это привело к существенным ограничениям ведения хозяйственной деятельности. А в процедуре наблюдения прекращают свое действия аресты и иные ограничения на распоряжение имуществом, прекращается начисление штрафных санаций и пеней по обязательствам должника»,— подчеркнула госпожа Леонгард

Подробнее о ситуации с долгами тамбовских госпредприятий — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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