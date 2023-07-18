США не заметили «драматического эффекта» для российской армии от подрыва Крымского моста

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби считает, что подрыв Крымского моста серьезно не повлиял на возможности российской армии. Он отметил, что у военных РФ есть другие способы доставки грузов.

«Мы не видели никакого воздействия удара по мосту на расстановку сил и средств России и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины. <...> Моя догадка в том, что это не будет иметь драматического эффекта»,— сказал господин Кирби на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Вместе с тем он отметил, что пока «слишком рано делать выводы» на этот счет.

Крымский мост вновь был подорван накануне, 17 июля. Он был поврежден с использованием беспилотных надводных аппаратов. Пострадала девочка, погибли ее родители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Российские следователи обвинили в произошедшем спецслужбы Украины.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев