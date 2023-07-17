В Азии растет спрос на сернистые сорта нефти на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

По данным трейдеров, опрошенных Bloomberg, в Азии растет спрос на более сернистые сорта нефти. В минувшую пятницу, 14 июля, фьючерсы на сорт Oman Crude оказались выше фьючерсов на менее сернистый сорт Murban из ОАЭ. Эксперты объясняют это сокращением производства основного сорта нефти в Саудовской Аравии — среднесернистой Arab Light. В этой ситуации страны Азии, которые активно закупают подобную нефть, вынуждены платить больше за альтернативные поставки. Премия по сентябрьскому фьючерсу на среднесернистый сорт Upper Zakum достигла $1,8 за баррель — такую же премию на прошлой неделе давали по фьючерсным контрактам на низкосернистый сорт Murban.

В начале июня ОПЕК+ на заседании в Вене приняла решение об ограничении добычи еще на 1,4 млн баррелей в сутки с 2024 года. На прошлой неделе правительство Саудовской Аравии подтвердило стремление королевства активизировать меры для поддержания стабильности нефтяного рынка. Ранее сообщалось, что Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатое в июле, на август. Совет министров королевства также подтвердил возможность продления этого добровольного сокращения и после августа.

Евгений Хвостик