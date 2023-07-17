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Градозащитники замуровали незаконный проем в доме Макаровых на Васильевском острове

Активисты заложили кирпичами незаконно прорубленный дверной проем в историческом доме Макаровых (Бернштейна) на Малом проспекте В.О. Об этом 17 июля сообщает Telegram-канал «SOS СПб Снос».

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

«Ъ-СПб» писал, что 12 июля собственник помещения, проживающий на первом этаже, начал выламывать двери на фасадах дома-памятника.

Ранее КГИОП признал проводимые работы незаконными и направил заявление о возбуждении уголовного дела в полицию, что, однако, не остановило собственника.

По данным активистов, в ходе незаконной деятельности были повреждены лицевой и дворовой фасады. В будущем собственник планировал прорубить еще три двери.

Елизавета Горовая

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