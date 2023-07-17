Орловский стадион получил лицензию на проведении матчей по футболу в профессиональной лиге

Стадион имени В. И. Ленина в Орле получил сертификат на проведение футбольных матчей второго дивизиона. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

По словам губернатора Андрея Клычкова, стадион получил лицензию третьей категории разряда «Б». Она позволяет играть местному клубу «Орел» в профессиональной лиге. «Нам необходимо выполнить ряд требований — это касается обустройства трибуны для СМИ, для гостей. Работу выполним к 1 августа», — рассказал господин Клычков.

В 2024 году «Орел» при поддержке Российского футбольного союза может выйти в профессиональную лигу. Об этом стало известно по итогам встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Андрея Клычкова и президента РФС Александра Дюкова. По словам губернатора, клуб намерен выйти во Вторую лигу.

Сейчас «Орел» играет в любительском дивизионе СФФ «Центр», где по итогам 11 матчей занимает пятое место из 13.

Клубы из других регионов Черноземья играют в профессиональных лигах. Большинство — во Второй. В группе «Серебро» дивизиона «А» играют «Салют Белгород», курский «Авангард» и липецкий «Металлург». У них есть небольшие шансы по итогам чемпионата попасть в группу «Золото», которая дает право бороться за повышение в Первую лигу. В дивизионе «Б» представлен тамбовский «Спартак». Вероятно, «Орел» будет играть здесь же.

Единственным представителем Российской премьер-лиги является воронежский «Факел». Он второй раз в своей истории сохранил прописку в главном чемпионате страны.

Об экономике клуба читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Футбол никуда не денется от финансов"».

Александр Прытков

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